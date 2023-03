Ucraina-Cile: colloquio Zelensky-Boric, focus su guerra e decisione Corte penale internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha sostenuto una conversazione con l'omologo del Cile, Gabriel Boric. Il colloquio, ha scritto Zelensky in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter, ha permesso di discutere di un "ulteriore consolidamento del sostegno dell'America Latina" a Kiev. I due hanno inoltre "elogiato la decisione della Corte penale internazionale (Cpi)", di emanare un ordine di arresto nei confronti del presidente russo Vladimir Putin. "Abbiamo discusso del prosieguo della guerra, della sofferenza d un popolo", oltre che "del sostegno che il Cile continuerà a garantire in tutti gli spazi multilaterali per raggiungere la pace", ha risposto Boric. (Kiu)