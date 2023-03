Medio Oriente: vice segretaria Usa incontra ambasciatore israeliano, preoccupazione per legge su insediamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vice segretaria di Stato Usa, Wendy Sherman, ha incontrato l’ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Michael Herzog, a cui ha espresso la preoccupazione delle autorità di Washington in merito alla proposta di legge approvata dal parlamento israeliano in merito agli insediamenti in Cisgiordania. Le parti, riferisce una nota, hanno anche discusso la necessità di evitare qualsiasi azione o provvedimento che rischi di aumentare le tensioni nella regione. (Was)