Francia: tensioni a Parigi durante mobilitazione contro riforma pensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di persone si sono riunite a Parigi, a place de la Republique, in segno di protesta contro la riforma delle pensioni. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Le Figaro, la polizia ha risposto con lacrimogeni al lancio di oggetti da parte di alcuni manifestanti. Intanto, continuano gli scioperi. I terminal di metano Elengy che si occupano dell'importazione di gas naturale liquefatto hanno prolungato la protesta fino al 28 marzo. La Sncf, azienda del trasporto pubblico ferroviario, prevede un traffico molto perturbato per domani. Le autoritá si aspettano tra le 600 mila e le 800 mila persone nelle strade di Francia questo giovedí per la protesta generale indetta dai sindacati. La leader del Rassemblement National Marine Le Pen ha dichiarato che non contribuirá ad "estendere il fuoco" delle contestazioni. (Frp)