Difesa: Crosetto in visita ufficiale in Grecia, incontri primo ministro Mitsokatis e omologo Panagiotopoulos (2)

- Ad Atene il ministro ha poi incontrato l’omologo Nikolaos Panagiotopoulos. Colloquio che segue quello telefonico avvenuto lo scorso 8 novembre, durante il quale i due Ministri hanno confermato la condivisa percezione delle sfide alla sicurezza. Forze Armate italiane ed elleniche sono protagoniste in missioni internazionali, in ambito NATO e EU, nei Balcani occidentali (KFOR e Althea), in Libano (UNIFIL). Sono, altresì, presenti insieme nella missione militare navale europea nel Mediterraneo centrale (EUNAVFOR MED –IRINI) che il Consiglio dell’Unione Europea ha da poco deciso di prorogare fino a marzo 2025. I colloqui sono stati anche l’occasione per approfondire il tema della cooperazione nel settore industriale della Difesa. (Com)