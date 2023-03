Grecia: primo ministro Mitsotakis, a maggio le elezioni generali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, ha annunciato che le elezioni generali verranno anticipate a maggio. "Posso dirvi con certezza che le elezioni si terranno a maggio", ha detto Mitsotakis ad "Alpha tv", escludendo l'ipotesi di un voto a luglio, in coincidenza con la fine del mandato governativo, visto che il "probabile" ballottaggio forzerebbe un indesiderato ritorno alle urne ad agosto. "È molto probabile che si andrà. Indiscrezioni filtrate sui media poco prima che l'intervista andasse in onda, segnalavano che il voto si sarebbe potuto tenere il 21 o il 28 del mese. Il governo aveva in precedenza presentato un piano per celebrare elezioni ad aprile, ma il drammatico incidente ferroviario di tre settimane fa - causa della morte di almeno 57 persone e di numerose proteste nel Paese -, ha costretto ad annullare i piani. (Gra)