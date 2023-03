Cile: Corte costituzionale, legale l'indulto concesso da Boric a manifestanti del 2019 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto interessa dodici giovani finiti in carcere durante le proteste e un tredicesimo individuo, Jorge Mateluna, che scontava 16 anni di carcere per l'assalto a una banca compiuto nel 2013 e che nel periodo della dittatura aveva fatto parte dell'organizzazione armata irregolare "Fronte patriottico Manuel Rodriguez" (Fpmr). Nel fare uso della facoltà di esimere dalla pena "per motivi umanitari, e per garantire la pace sociale", Boric si augurava di poter chiudere con una pagina "dolorosa" nella storia recente del Paese e proseguire oltre. Nei giorni successivi alla firma, però, i media si incaricavano di rendere noti dettagli e precedenti giudiziari dei beneficiari della misura, aumentando il tono della polemica. (segue) (Abu)