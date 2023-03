Usa: procura di Manhattan, non ci faremo intimidire da repubblicani su indagini su Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan, Alvin Bragg, ha fatto sapere che “non si farà intimidire” dagli attacchi dei repubblicani, nel quadro delle indagini sui presunti crimini finanziari commessi dall’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. In una nota, un portavoce dell’ufficio ha affermato che “non ci faremo intimidire da alcun tentativo di ostacolare la giustizia, o da accuse tese ad impedire la corretta applicazione della legge”. La dichiarazione arriva dopo che i presidenti repubblicani di tre commissioni parlamentari alla Camera dei rappresentanti, Jim Jordan, James Comer e Bryan Steil, hanno chiesto a Bragg di testimoniare davanti al Congresso e consegnare la documentazione relativa alle indagini su Trump, accusato di avere utilizzato i fondi della sua campagna elettorale nel 2016 per pagare 130 mila dollari alla pornodiva Stormy Daniels, con cui avrebbe avuto una relazione extraconiugale. Nel fine settimana, l’ex presidente Usa ha affermato che potrebbe essere arrestato nel quadro delle indagini. (Was)