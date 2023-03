Diritti: commissario Ue Reynders, Stati membri devono riconoscere genitorialità coppie stesso sesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In linea con la strategia per l'uguaglianza delle persone Lgbtiq 2020-2025, "la Commissione è in continuo dialogo con gli Stati membri riguardo all'attuazione delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. Ciò comprende anche l'obbligo per gli Stati membri di riconoscere la filiazione di un minore con genitori dello stesso sesso ai fini dell'esercizio dei diritti conferiti dall'Ue". È quanto si legge nella risposta che il commissario europeo per la Giustizia, Didier Reynders, ha inviato in risposta ad una interrogazione degli eurodeputati del M5s. "Gli Stati membri sono competenti per l'adozione di misure di diritto di famiglia sostanziale, comprese quelle riguardanti il genere e il contenuto dei documenti e dei moduli standard nazionali relativi al genere. Il diritto dell'Ue disciplina le caratteristiche di sicurezza dei passaporti e delle carte d'identità, ma non limita il numero di campi che tali documenti devono comprendere", continua Reynders. "Pertanto gli Stati membri possono includere campi riguardanti i genitori del titolare. Tuttavia, sulla base dell'acquis in materia di libera circolazione, i termini utilizzati per riferirsi a ciascun genitore in un documento rilasciato in uno Stato membro non possono essere invocati da un altro Stato membro per rifiutare il rilascio di un passaporto o di una carta d'identità a un minore i cui genitori siano dello stesso sesso", si legge nel documento. "Gli Stati membri devono rispettare i diritti fondamentali sanciti dalla Carta, compreso il diritto alla non discriminazione, esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Ue", conclude Reynders. (Beb)