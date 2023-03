Ricerca: ministero, ritirato avviso pubblico per 15 esperti per Nucleo coordinamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Università e della ricerca (Mur) ha comunicato in una nota che l'Avviso pubblico "per la selezione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di numero 15 esperti da inserire nel Nucleo di Coordinamento delle attività di analisi, di studio e di ricerca (N.C.A.R.) del Mur " è stato ritirato, a causa di un errore tecnico nella sua stesura. Il contenuto e i termini dell'avviso pubblico – si legge nella nota – non rispecchiano la volontà e il modo di procedere del ministero, che considera il lavoro comunque configurato un valore cui deve corrispondere sempre un'adeguata retribuzione. (Rin)