Ue-italia: von der Leyen a colloquio con Meloni, focus su immigrazione

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha avuto una "conversazione positiva" con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, centrata sull'immigrazione, in vista del Consiglio europeo di questa settimana. "Dobbiamo continuare ad agire in modo rapido e coordinato. Questo è il modo in cui finora abbiamo ottenuto solidi progressi. Abbiamo discusso della necessità di sostenere i partner nordafricani, prevenire partenze irregolari e perdite di vite umane in mare", ha scritto von der Leyen su Twitter. (Beb)