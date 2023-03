© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova ha sempre svolto un lavoro rigoroso nel raccontare in maniera efficace e con professionalità la vita economica, politica e culturale del Lazio" Angelo Camilli

Presidente di Unindustria Lazio

19 luglio 2021

- VARIE- Presentazione della 55esima edizione di Vinitaly. Centro congressi Fontana di Trevi, Auditorium Loyola in piazza della Pilotta 4 a Roma (ore 10:30)- "Dire, intelligenza artificiale": appuntamento promosso dalla Sezione information technology e dal Gruppo giovani imprenditori di Unindustria in collaborazione con Ibm. Intervengono: Angelo Camilli, presidente Unindustria, l'assessora allo Sviluppo economico di Roma, Monica Lucarelli, la presidente Sezione information technology Unindustria, Vittoria Carli, Alessandra Santacroce, direttore relazioni istituzionali Ibm e vicepresidente di Unindustria, Corrado Savoriti, presidente Gruppo Giovani imprenditori Unindustria. Casa delle Tecnologie emergenti in piazzale della Stazione Tiburtina a Roma (ore 16) (Rer)