Migranti: Bonaccini, al fianco di Meloni quando chiede solidarietà in Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Mai come in questo periodo storico, è importante avere un’informazione di qualità: dunque, grazie Agenzia Nova" Stefano Bonaccini

Presidente della Regione Emilia-Romagna

18 ottobre 2021

- “Credo che dovremmo stare al fianco di Giorgia Meloni ogni volta che in Europa chiederà la solidarietà per accogliere e distribuire i migranti, perché nessun Paese da solo è in grado di accogliere chiunque”. Lo ha detto il presidente del Partito democratico, Stefano Bonaccini, nella puntata di “Porta a porta” che andrà in onda questa sera su Rai Uno. “Noi a differenza della destra la solidarietà e l’umanità non la diamo a corrente alternata, la diamo sempre”, ha proseguito. “Questa è la contraddizione più evidente nella quale oggi il governo si trova impelagato rispetto a risposte che non riesce a dare come raccontava quando era all’opposizione”, ha concluso. (Rin)