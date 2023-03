Credito: Giavazzi, unione di Credit Suisse e Ubs può creare condizione insidiosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credit Suisse era già traballante indipendentemente dalla congiuntura, con i principali azionisti non più disposti a immettere capitale. L’unione di Ubs e Credit Suisse ora ha dato vita ad una realtà di dimensioni più grande dello stesso Stato svizzero in termini finanziari. Si tratta di una condizione potenzialmente insidiosa". Lo ha dichiarato Francesco Giavazzi, noto economista ed ex consigliere economico dell’ex presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi, durante la conferenza “Inflazione e crescita: una sfida nazionale. Gli effetti politici ed economici sull’Italia dell’aumento dei prezzi a livello europeo e mondiale”, organizzata dall’Appia Institute, presieduta da Francesco Sisci, con il patrocinio della Provincia di Lodi nell’ambito dell’evento “Up Lodi”. (Rin)