Difesa: Crosetto in visita ufficiale in Grecia, incontri primo ministro Mitsokatis e omologo Panagiotopoulos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- “Tra Italia e Grecia esiste una solida amicizia e una forte cooperazione che ci vede impegnati congiuntamente sia in ambito Nato che nell'Unione Europea. Nell’attuale scenario geopolitico è importante rafforzare ulteriormente le nostre relazioni per favorire la stabilità e la sicurezza del Mediterraneo allargato e, di conseguenza, dell’intero continente europeo”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in visita ufficiale in Grecia, al termine dell’incontro con il primo ministro della Repubblica ellenica Kyriakos Mitsotakis. Tra i temi al centro del colloquio, si legge in una nota, il rafforzamento del fianco Sud dell’Alleanza, la situazione internazionale e la comune volontà di consolidare ulteriormente la collaborazione bilaterale. Durante il lungo e cordiale incontro è stata ribadita la centralità dell’area mediterranea. “Rivolgiamo un’attenzione particolare a questo quadrante geostrategico” ha affermato Crosetto sottolineando l’importanza di garantire, nel rispetto del Diritto internazionale, la tutela degli interessi nazionali favorendo il dialogo per ridurre situazioni di criticità nell’area. (segue) (Com)