Argentina: a febbraio bilancia commerciale in leggero attivo, +182 milioni di dollari (2)

- La spesa per importazioni è stata invece pari a 5,048 miliardi di dollari, meno 10,4 per cento su anno. In questo caso, determinante è stato il 1,1 per cento di aumento dei prezzi, visto che il volume di acquisti è calato dell'11,6 per cento. I cali maggiori in termine di spesa si sono registrati nel capitolo di lubrificanti e combustibili (-29,6 per cento). In forte crescita, al contrario, gli acquisti di automobili (+8,3 per cento). Nel secondo mese dell'anno, gli scambi hanno mosso in totale 10,278 miliardi di dollari, il 15 per cento in meno rispetto a febbraio 2022. Nel primo bimestre del 2023, le esportazioni hanno fruttato 10,15 miliardi di dollari (-15,4 per cento su anno) contro i 10,41 miliardi di dollari spesi per importazioni (-4,3 per cento su anno), per un saldo pari a -261 milioni di dollari. (segue) (Abu)