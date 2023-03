Francia: tensioni a Parigi per proteste contro riforma pensioni, polizia ferma 27 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono almeno 3.500 i manifestanti riuniti a Place de la Republique, a Parigi, in protesta contro la riforma delle pensioni voluta dal presidente, Emmanuel Macron. Lo riferisce la polizia segnalando che almeno 27 persone sono state fermate per identificazione, a seguito di diversi momenti di tensione. Immagini rilanciate dai media e sulle piattaforme sociali mostrano momenti di contatto tra forze di sicurezza e manifestanti, con la presenza di gas lacrimogeno. Macron, che verrà intervistato domani dalle emittenti televisive "Tf1" e "France 2", ha incontrato all'Eliseo alcuni rappresentanti della sua maggioranza, promettendo di difendere "l'ordine democratico e repubblicano". La folla non ha "legittimità dinnanzi al popolo che si esprime sovrano attraverso i suoi rappresentanti eletti", ha aggiunto. Assembramenti si sono registrati anche a Nantes, Mans e Rennes. Nel frattempo, il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin ha annunciato che per la giornata di giovedì, in coincidenza con una nuova giornata di proteste, verranno mobilitati 12mila tra agenti di polizia e della Gendarmerie, cinque mila dei quali nella capitale. (Frp)