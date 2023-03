Cile: Corte costituzionale, legale l'indulto concesso da Boric a manifestanti del 2019 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di Boric arrivava peraltro nel pieno di una delicata situazione di sicurezza, con le macroregioni meridionali sottoposte a stato di eccezione per i ripetuti assalti alle imprese e alle istituzioni pubbliche da parte dei rappresentanti delle comunità indigene in lotta contro il "capitalismo" straniero. Dopo mesi di rinvii e di contrasti il governo, per mano della ministra dell'Interno, Carolina Toha, riusciva a stringere un accordo con le opposizioni per portare avanti un'agenda di sicurezza. Intesa dalla quale dopo la firma dell'indulto, le opposizioni hanno preferito sfilarsi. Boric aveva inoltre rivendicato la giustezza della sua decisione sul caso Mateluna parlando di "irregolarità" del processo che ha portato alla sentenza. Alla convinzione di innocenza espressa dal presidente, la Corte suprema rispondeva ricordando che "né lui né il parlamento possono esercitare funzioni giudiziarie, o rivedere i fondamenti giuridici delle sentenze". Un braccio di ferro istituzionale che promette di non chiudersi a breve. (segue) (Abu)