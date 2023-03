Egitto: ricavi del Canale di Suez aumentati del 40 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Canale di Suez intende costruire 22 rimorchiatori. La costruzione di quattro rimorchiatori è stata completata nell'arsenale marittimo di Port Said, con una resistenza alla trazione di 70 tonnellate. 6 locomotive sono in costruzione da parte della società cinese Guangzhou e altre 10 locomotive sono in costruzione con una resistenza alla trazione di 85 tonnellate. Nel prossimo periodo verrà stipulato un contratto per la costruzione di due locomotive di soccorso con una resistenza alla trazione di 180-200 tonnellate. (Cae)