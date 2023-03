Brasile: Lula approva dialogo Russia-Cina e parlerà del conflitto in Ucraina con Xi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha dichiarato che intende parlare del conflitto in Ucraina con l'omologo cinese Xi Jinping, nel corso del suo viaggio a Pechino la prossima settimana. "Parlerò con Xi Jinping, perché la Cina è un Paese estremamente importante, che può avere una discussione più seria con gli Stati Uniti in merito al conflitto. Ho già detto a Joe Biden, Emmanuel Macron, Olaf Scholz che il Brasile è disposto a fare qualsiasi sforzo per garantire la pace. La prima cosa che bisogna fare è fermare la guerra", ha detto il presidente nel corso di un'intervista con "Brasil 247". Lula ha anche accolto positivamente l'incontro tra il leader cinese e il presidente russo Vladimir Putin, definendolo una "buona notizia". (segue) (Brb)