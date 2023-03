Brasile: Lula approva dialogo Russia-Cina e parlerà del conflitto in Ucraina con Xi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello stato ha sottolineato che il Brasile condanna l'invasione russa, ma che i Paesi devono concentrare gli sforzi per ottenere la pace, a differenza di Stati Uniti ed Europa che continuano a fornire armi all'Ucraina nel conflitto. "La Russia non è un Paese qualsiasi, non è una realtà insignificante. La Russia è molto importante per garantire che la pace nel mondo prevalga per molti, molti secoli a venire. Poiché tutti sono coinvolti, il Brasile ha detto testualmente: condanniamo l'invasione dell'integrità territoriale ucraina. Pensiamo che la Russia non avrebbe dovuto farlo. La guerra va avanti da un anno ormai, e ora bisogna trovare qualcuno che inizi a parlare di pace, perché gli Stati Uniti non parlano di pace", ha detto Lula. (Brb)