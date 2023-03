Terzo polo: Calenda, oggi abbiamo chiuso per partito unico, Renzi non è negli organi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi abbiamo chiuso per il partito unico”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, nel corso della trasmissione condotta da Giovanni Floris, “diMartedì”, in onda questa sera su La7. “Renzi – ha proseguito – non è negli organi. Abbiamo chiesto tutti a Renzi di fare un passo indietro. Ha fatto un passo indietro? Facciamoglielo fare". (Rin)