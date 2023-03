Ue: Michel ai leader, competitività e mercato unico a vertice europeo, venerdì Eurosummit con Lagarde e Donohoe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla base del Consiglio europeo di febbraio, che si è concentrato su una serie di misure immediate, "discuteremo della competitività a lungo termine dell'Ue e dell'ulteriore approfondimento del mercato unico". È quanto si legge nella lettera che il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha inviato ai leader degli Stati membri in vista del vertice di giovedì e venerdì prossimo. "In aggiunta alle recenti proposte della Commissione in materia, è giunto il momento di sfruttare appieno i nostri punti di forza e affrontare le nostre carenze. Ciò comporta l'esame dei modi per incrementare la capacità di innovazione dell'Ue e rafforzare l'Unione dei mercati dei capitali, al fine di stimolare gli investimenti per rafforzare la nostra base tecnologica e realizzare le nostre transizioni verdi e digitali. Avremo anche un approfondito scambio di opinioni sulla nostra politica commerciale, alla luce dell'attuale contesto geopolitico", scrive Michel nella missiva. (segue) (Beb)