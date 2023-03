Argentina: a febbraio bilancia commerciale in leggero attivo, +182 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'istituto nazionale di statistica (Indec) fa sapere che a febbraio la bilancia commerciale dell'Argentina si è chiusa con un saldo positivo di 182 milioni di dollari. Nonostante la ripresa rispetto al passivo registrato a gennaio, il dato, nettamente inferiore al saldo positivo di 818 milioni di dollari registrato nel secondo mese del 2022, aumenta l'allarme presso analisti e operatori sul futuro a breve dell'economia nazionale. Le esportazioni hanno garantito ingressi per un totale di 5,23 miliardi di dollari, un calo del 18,9 per cento su anno, frutto di un calo del 16,3 per cento dei volumi e del 3,5 per cento dei prezzi. Calano le esportazioni in tutti i settori, anche se protagonista in negativo si conferma il segmento dei "prodotti primari" con vendite calate del 33,6 per cento. (segue) (Abu)