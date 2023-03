Olimpiadi 2026: palazzo Chigi, da Sala punto su avanzamento procedure Villaggio olimpico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della Cabina di regia per le opere e gli interventi relativi ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 "è stato fatto dal sindaco Sala il punto sull’avanzamento delle procedure tecnico-amministrative e di cantiere sul Villaggio olimpico, su Santa Giulia, dove sorgerà il PalaItalia, sul Palasharp e il Forum, opere per le quali non si manifestano criticità". Lo riferisce una nota di palazzo Chigi. "Tra i punti all’ordine del giorno esaminati - prosegue la nota - anche la proposta di un protocollo della legalità per la realizzazione dei Giochi".(Rin)