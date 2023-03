Anziani: via libera definitivo da Aula Camera a ddl delega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera definitivo, da parte dell'Aula della Camera, con 150 sì, nessun voto contrario e 72 astenuti, al disegno di legge recante deleghe al governo in materia di politiche in favore delle persone anziane. Da segnalare l'astensione di Partito democratico e Movimento cinque stelle. Il testo reca "disposizioni di delega al governo per la tutela della dignità e la promozione delle condizioni di vita, di cura e di assistenza delle persone anziane, attraverso la ricognizione, il riordino, la semplificazione, l’integrazione e il coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti in materia di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria alla popolazione anziana, anche in attuazione delle Missioni 5, componente 2, e 6, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché attraverso il progressivo potenziamento delle relative azioni, nell’ambito delle risorse disponibili. È istituito - si legge nel provvedimento -, presso la presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (Cipa), con il compito di promuovere il coordinamento e la programmazione integrata delle politiche nazionali in favore delle persone anziane, con particolare riguardo alle politiche per la presa in carico delle fragilità e della non autosufficienza. Il Cipa, presieduto dal presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, è composto dai ministri del Lavoro e delle Politiche sociali, della Salute, per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, per le Disabilità, per lo Sport e i Giovani, per gli Affari regionali e le Autonomie e dell’Economia e delle Finanze o loro delegati. Ad esso partecipano, altresì, gli altri ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche posti all’ordine del giorno del Comitato". (Rin)