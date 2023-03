Venezuela: Maduro su arresti ai vertici dello Stato, uniti contro la corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha commentato l'ondata di arresti di alto livello eseguita nelle ultime ore invitando la popolazione e il governo ad intensificare la lotta contro la corruzione. "Dobbiamo unire gli sforzi. Abbiate fiducia che ci sono combattenti impegnati nella battaglia permanente contro la corruzione", ha detto Maduro durante una riunione della dirigenza del governativo Partito socialista unito del Venezuela (Psuv). A inizio settimana il procuratore generale Tarek William Saab, ha annunciato l'arresto per "gravi fatti di corruzione" di funzionari pubblici impiegati "in settori strategici per lo sviluppo della nazione e nell'amministrazione della giustizia". Molti dei provvedimenti hanno riguardato persone ritenute vicine a Tareck El Aissami, che poche ore dopo rassegnava le dimissioni da ministro del Petrolio. (segue) (Vec)