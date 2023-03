Venezuela: Maduro su arresti ai vertici dello Stato, uniti contro la corruzione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno destato in questo senso curiosità alcune indiscrezioni giornalistiche circa una forte discussione tra i fratelli Rodriguez, la vice presidente Delcy e il presidente dell'Assemblea nazionale nonché capo negoziatore del governo nei colloqui di pace con le opposizioni, e il ministro del Petrolio, Tareck El Aissami. Notizie non confermate da fonti indipendenti, iniziate a circolare ore prima degli arresti. A disposizione della giustizia, secondo quanto riporta il media ufficiale "Ultimas Noticias", finiscono tra gli altri, il deputato del Partito socialista unito del Venezuela (Psuv), Hugbel Roa, il capo della sovrintendenza nazionale delle criptomonete (Sunacrip), Joselit Ramirez Camacho. Tutti uomini ritenuti legati ad el Aissami, e che avrebbero sottratto circa tre miliardi di dollari ottenuti compagnia energetica nazionale Pdvsa per la vendita di petrolio. (segue) (Vec)