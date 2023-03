Brasile: Lula, vertici forze armate garantiscono sforzo per evitare politicizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vertici delle forze armate del Brasile hanno garantito il loro impegno per evitare la politicizzazione delle istituzioni militari e delle truppe. Lo ha detto il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, nel corso di una intervista con il portale "Brasile 247". "I comandanti di esercito, marina e aeronautica mi hanno dato la loro parola d'onore che faranno il possibile per evitare politicizzazione dei militari", ha detto. In un altro passaggio dell'intervista Lula ha affermato che i militari che hanno partecipato al tentativo di colpo di stato dell'8 gennaio saranno puniti. (segue) (Brb)