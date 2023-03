Brasile: Lula, vertici forze armate garantiscono sforzo per evitare politicizzazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ha incontrato ieri il ministro della Difesa, José Mucio Monteiro e i comandanti generali delle forze armate: Tomas Miguel Ribeiro Paiva (Esercito), Marcos Sampaio Olsen (Marina) e Marcelo Kanitz Damasceno (Aeronautica) per discutere sul disegno di legge che obbliga il personale militare in servizio attivo a lasciare le Forze Armate in caso di decisione di partecipare alla vita politica del Paese. La proposta di riforma è stata consegnata lo scorso giovedì, 16 marzo, al presidente Lula dal ministro Monteiro. (segue) (Brb)