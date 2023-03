Libia-Italia: Al Mishri riceve ambasciatore Buccino, focus su rapporti bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dell'Alto consiglio di Stato, Khaled al Mishri, ha ricevuto oggi a Tripoli l'ambasciatore d'Italia in Libia, Giuseppe Buccino. Le due parti hanno discusso delle relazioni bilaterali tra i due Paesi, oltre agli ultimi sviluppi del processo politico in Libia, e dei modi per risolvere l'attuale crisi tenendo le elezioni su solide basi costituzionali e legali. Al termine dell'incontro, Mishri ha ringraziato l'ambasciatore per l'impegno profuso nel sostenere e rafforzare le relazioni bilaterali e nel sostenere il processo politico libico, in occasione della fine del suo mandato di ambasciatore italiano in Libia. (Lit)