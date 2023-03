Ucraina: Casa Bianca, posizione della Cina sulla guerra non è imparziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina non ha una posizione imparziale sul conflitto in Ucraina. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Il presidente cinese, Xi Jinping, è andato in visita a Mosca, ma non ha mai parlato con il suo omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, né ha mai mostrato disponibilità a recarsi in Ucraina: inoltre, la Cina continua a sostenere la propaganda dei russi sulla minaccia che l’Occidente rappresenterebbe per Mosca”, ha detto. (Was)