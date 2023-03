Ue: Michel ai leader, competitività e mercato unico a vertice europeo, venerdì Eurosummit con Lagarde e Donohoe (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per quanto riguarda l'energia, la nostra priorità continua a essere quella di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento a prezzi accessibili. Discuteremo i modi per raggiungere questo obiettivo", continua il testo. Si terrà venerdì, invece, l'Eurosummit, con la presenza della presidente della Banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde e del presidente dell'Eurogruppo, Paschal Donohoe, per discutere della situazione economica e finanziaria. "Affronteremo anche il coordinamento delle nostre politiche fiscali, scambieremo opinioni sulla governance economica e faremo il punto sull'architettura finanziaria della nostra Unione economica e monetaria", conclude Michel nella lettera. (Beb)