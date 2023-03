Diritti: Beghin, da Commissione Ue parole chiare su obbligo riconoscimento figli per coppie omogenitoriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ricorda che in "linea con la strategia per l'uguaglianza delle persone Lgbtiq 2020-2025" e in funzione del "continuo dialogo con gli Stati membri riguardo all'attuazione delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea", è obbligatorio per gli Stati membri "riconoscere la filiazione di un minore con genitori dello stesso sesso ai fini dell'esercizio dei diritti conferiti dall'Ue". È quanto si legge in una nota della capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo di Bruxelles, Tiziana Beghin. "Ci è appena giunta la risposta della Commissione europea, a nome del Commissario per la Giustizia Didier Reynders, che pone fine alle inutili e dannose polemiche di questi giorni sul caso del riconoscimento e dei diritti dei figli di coppie omogenitoriali", dichiara Beghin. "Sono parole chiare, inequivocabili, che non possono che andare nella direzione indicata dal Movimento 5 Stelle, nel rispetto dei diritti civili e del riconoscimento dei diritti dei figli delle coppie omogenitoriali. Lo spettacolo indecoroso a cui stiamo assistendo, ad opera di questo governo, merita di terminare, e questa precisazione della Commissione europea ne è la giusta e sacrosanta parola finale", conclude la nota. (Beb)