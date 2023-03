Imprese: Digital Magics, ricavi in aumento del 52 per cento, investimenti record nel 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gabriele Ronchini, fondatore e Amministratore delegato di Digital Magics, ha commentato: “Oltre alla crescita di oltre 52 per cento del fatturato e ad una marginalità operativa positiva, il 2022 è stato anche l’anno record dei nuovi investimenti. 41 nuove partecipazioni, di cui 35 dai nostri 6 programmi di accelerazione, rafforzano il nostro portfolio raddoppiando così i numeri del 2021 e nel complesso le startup a portfolio hanno raccolto oltre 23 milioni di euro con un investito nostro di 1,6 milioni di euro in linea con l’anno precedente. Questi risultati confermano non solo che siamo sulla strada giusta per realizzare il nostro piano ma anche la validità dei talenti del nostro team sempre più focalizzato sul raggiungimento degli obiettivi che ci siamo dati e che oggi vediamo sempre più vicini”. (Rin)