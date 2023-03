Nucleare: Calenda, dopo negoziato con governo esplicita possibilità di considerarlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi, dopo un negoziato col governo, siamo riusciti a rendere esplicita la possibilità di considerare anche il nucleare. Un ottimo risultato per l'Italia e per noi che abbiamo sempre sostenuto il mix rinnovabili-nucleare". Lo scrive su Twitter il leader del Terzo polo, Carlo Calenda, con riferimento alle risoluzioni votate in Senato sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del prossimo Consiglio europeo. (Rin)