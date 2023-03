Siccità: Federcaccia, ripristinare zone umide coinvolgendo anche cacciatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federazione italiana della caccia (Federcaccia) “auspica che i governi italiani, europei e mondiali attuino una politica di conservazione delle risorse idriche, che contempli l’arresto del consumo di suolo e della cementificazione dei corsi d’acqua, il ripristino delle zone umide con un maggior riconoscimento del ruolo della caccia nella conservazione di questi ambienti essenziali e il coinvolgimento dei cacciatori in queste azioni”. Lo riferisce la Federazione in una nota, nella quale si evidenzia che “nel contesto del riscaldamento globale, assistiamo da anni a fenomeni di siccità, accompagnati da alluvioni e bombe d’acqua, con le conseguenze nefaste che ormai vediamo frequentemente. L’impermeabilizzazione dei terreni, conseguenza del consumo del suolo agricolo e naturale, la cementificazione dei corsi d’acqua, la mancanza in molte aree delle ‘casse di espansione’ dei fiumi – prosegue la nota – portano all’impoverimento idrico dei suoli e all’avanzamento del cuneo salino nelle aree costiere. La scomparsa delle zone umide, in particolare quelle dei litorali, aumenta questo fenomeno, facilitando la desertificazione dei terreni e aumentando quindi la domanda d’acqua per usi agricoli e consumo umano”. Da qui, la richiesta di “una politica di conservazione delle risorse idriche” e di “un coinvolgimento dei cacciatori” in queste operazioni. Del resto, evidenzia Federcaccia, in questo quadro “nessuna categoria di persone ha contribuito maggiormente in forma privata come i cacciatori al ripristino e alla conservazione delle zone umide in Italia e nel mondo. In Italia un’indagine di Acma-Federcaccia ha dimostrato che in quattro regioni italiane i cacciatori hanno ripristinato o conservano 24.384 ettari di zone umide, fra valli di caccia e appostamenti fissi di caccia su laghi artificiali”. “Una rete di ecosistemi funzionali alla sosta, alimentazione, riproduzione di migliaia di uccelli acquatici e una risorsa idrica per varie specie animali e che contrasta i fenomeni estremi di siccità e piogge torrenziali”, aggiunge. ”Un esempio evidente – conclude la Federazione – sono le valli di caccia della Laguna di Venezia e del Delta del Po, ambienti costieri dove la conservazione degli habitat naturali a fini venatori permette la presenza di riserve di acqua dolce-salmastra, prevenendo l’inerbimento e la scomparsa delle aree umide”.(Rin)