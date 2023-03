Casa: Dragone (MM), servono risorse per le periferie, "Società casa" possibile soluzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla rigenerazione urbana, in particolare sulle periferie della città metropolitana di Milano “il tema è di ampio respiro, perché banalmente servono tante risorse". Lo ha detto con Simone Dragone, Presidente di MM, a margine della seconda giornata di "Forum dell'Abitare", la manifestazione organizzata dal Comune di Milano in collaborazione con MM Spa e con il sostegno di Fondazione Cariplo. "Sia ieri l’assessore Maran, sia oggi nel corso del dibattito, ci si è concentrati su una possibile soluzione rappresentata dalla “Società casa”. La chiamiamo "Società casa" per semplificazione, ma essenzialmente significa un’alleanza fra gli enti locali, di cui Milano è uno di questi e lo Stato, il governo centrale. Non è solo un tema di risorse, ma anche di un approccio che in questa fase di cambio di esigenze abitative delle persone, evidentemente necessita del coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali" ha osservato Dragone, che ha poi spiegato "deve essere una società che risponde ad una mission molto chiara, ovvero migliorare quantità e qualità dell’offerta abitativa, gestire al meglio le manutenzioni ordinarie e rispondere ad una domanda ormai frammentata, ma evidentemente sempre più ampliata". "Non dimentichiamo che il patrimonio pubblico delle case popolari è diminuito a livello nazionale, negli ultimi 25 anni, di circa il 15 per cento. Nella fattispecie il Comune di Milano non ha diminuito il proprio patrimonio, continuiamo a gestire 28 mila appartamenti, ma di sicuro ci rendiamo tutti conto che questi numeri non sono sufficienti per soddisfare la domanda e di conseguenza questo tipo di interventi, attraverso una politica coordinata tra Erp (Edilizia residenziale pubblica) e Ers (Edilizia residenziale sociale), due facce della stessa medaglia, possono permettere di aiutare in parte le esigenze dei nostri cittadini" ha concluso il presidente di MM.(Rem)