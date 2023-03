Forza Italia: Sorte, il 27 marzo riunione a Bergamo a 29 anni dalla prima vittoria delle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 27 marzo prossimo alle, ore 20:45, "ho convocato tutti i quadri e i dirigenti bergamaschi di Forza Italia presso la 'Casa del Giovane' per fare il punto sulle sfide ambiziose che attendono il partito e per rilanciare lo spirito e la passione per la libertà con i quali il presidente Berlusconi, proprio il 27 marzo del 1994, vinse le elezioni politiche per la prima volta e cambiò la storia del nostro Paese". Lo afferma in una nota Alessandro Sorte, coordinatore provinciale di Bergamo del partito azzurro. "Durante la riunione - prosegue - presenteremo il nuovo organigramma e rilanceremo le iniziative sul territorio. Entro poche settimane nomineremo 100 riferimenti comunali di Forza Italia nei comuni bergamaschi. L'obiettivo è quello di garantire una presenza capillare su tutta la Provincia. Inoltre, sarà l'occasione in più per ribadire i princìpi e i valori che difendiamo e portiamo avanti da quello storico giorno di 29 anni fa e per riaffermare la centralità del movimento di Forza Italia nel panorama politico nazionale ed internazionale". "Noi di Forza Italia siamo gli unici testimoni e gli unici continuatori della tradizione liberale, della tradizione cristiana, della tradizione garantista, della tradizione europeista", conclude Sorte. (Com)