Ucraina-Giappone: Zelensky e Kishida firmano dichiarazione su partenariato speciale

- Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky e il primo ministro del Giappone Fumio Kishida hanno firmato una dichiarazione congiunta su uno speciale partenariato globale tra i due Paesi. La cerimonia della firma è avvenuta prima dell'inizio della conferenza stampa dei leader a Kiev, come ha riferito l'agenzia di stampa "Ukrinform". "Questo documento riflette i nostri valori, che difendiamo insieme, e le nostre aspirazioni, che devono ancora essere realizzate. Abbiamo realizzato le relazioni più significative in oltre 30 anni, ma questa è solo la base per ciò che possiamo ottenere in futuro", ha detto Zelensky. Il presidente si è detto convinto che il partenariato tra Ucraina e Giappone rafforzerà la sicurezza globale e avvicinerà "il momento in cui potremo finalmente riportare la pace e garantire stabilità alla vita degli ucraini e di tutti i popoli del mondo". (Kiu)