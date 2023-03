Italia-Usa: all’ambasciata a Washington la riunione 2023 dell’Osservatorio della lingua italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è riunito oggi, all’ambasciata d’Italia a Washington e presieduto dal vice capo missione, Alessandro Gonzales, l'Osservatorio nazionale della lingua italiana, organo di indirizzo e orientamento per la promozione la lingua e cultura italiana negli Stati Uniti. Alla riunione, riferisce una nota, hanno partecipato i circa sessanta membri dell'Osservatorio, tra cui la vicesegretaria generale del Cgie, Silvana Mangione; i consoli; i dirigenti scolastici; i direttori degli Istituti italiani di cultura; e i presidenti dei 14 enti gestori che operano negli Stati Uniti: i rappresentanti di Eduitalia, Università di Perugia, Calandra Institute, National Italian American Foundation e Associazione Scuole di italiano come lingua seconda. Per la prima volta sono stati associati ai lavori anche i presidenti dei Comites negli Usa. (segue) (Was)