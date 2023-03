Italia-Usa: all’ambasciata a Washington la riunione 2023 dell’Osservatorio della lingua italiana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro Gonzales ha ricordato in apertura il carattere prioritario che il Maeci e la nostra rete diplomatico-consolare attribuiscono alla diffusione della lingua italiana, anche quale veicolo di promozione della cultura, della società e dell'economia italiane. Ha evidenziato l'esigenza di rafforzare quantitativamente e qualitativamente l'offerta dei corsi di italiano sia a livello scolastico, sia a livello universitario, e di mantenere un trend positivo di crescita degli esami Ap (Advanced placement) di italiano. Stando alle ultime rilevazioni disponibili, riferite all'anno accademico 2020/2021, il numero degli studenti di italiano è rimasto sostanzialmente stabile e pari a 214.074. I dati rivelano un potenziale crescente di diffusione della lingua italiana in scuole americane che non ricevono finanziamenti da enti gestori e in contesti di apprendimento diversi dalle scuole. (segue) (Was)