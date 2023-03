Italia-Usa: all’ambasciata a Washington la riunione 2023 dell’Osservatorio della lingua italiana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, secondo l'ultimo rapporto "open doors" dell'International Education Institute, nell'anno scolastico 2020/2021 l'Italia si è collocata al primo posto a livello mondiale quale destinazione per lo "study abroad" degli studenti Usa (2.193 su un totale 14.500). Sulla base di questi trend, il ministro ha identificato tra le linee di azione prioritarie per il 2023 la diversificazione dell'offerta di corsi di italiano, promuovendo da un lato sinergie con nuovi contesti di apprendimento (incluse associazioni, enti privati e aziende), e dall'altro l'ampliamento dell'offerta di corsi in italiano su materie quali la storia dell'arte, il teatro, la musica o l'enogastronomia. Tra le priorità evocate dal ministro anche la promozione di accordi bilaterali tra università italiane e statunitensi per il riconoscimento dei doppi titoli o di titoli di laurea congiunti, al fine di aumentare l'attrattività del sistema universitario italiano negli Usa. (Was)