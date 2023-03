Camera: giovedì Relazione annuale Auditel 2023, interviene Fontana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì 23 marzo, alle ore 10, presso la sala della Regina di Montecitorio si svolge la "Relazione annuale Auditel 2023 - Globalizzazione, mercato, sistemi di misurazione: il ruolo dei jic nel nuovo contesto mediatico". Saluti istituzionali del presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Relazione di Andrea Imperiali, presidente Auditel. Intervengono Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del made in Italy, Alberto Barachini, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'Informazione e all'Editoria, Federico Mollicone, presidente della commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera, Giacomo Lasorella, presidente Agcom. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto l'ufficio stampa di Montecitorio. (Com)