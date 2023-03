Siccità: Bonelli (Avs), risolvere con cabina regia? Politiche governo responsabili di disastro climatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo governo pensa di risolvere la siccità con l'ennesima cabina di regia, ma non pensando ad un cambio di politiche energetiche e ambientali che sono le stesse da decenni responsabili del disastro climatico. Come sappiamo le fonti di energia fossile sono causa del cambiamento climatico e, allo stesso tempo, l'eccessivo consumo di suolo ha reso i terreni impermeabili". Lo afferma il co-portavoce nazionale di Europa verde e deputato di Alleanza verdi e sinistra, Angelo Bonelli, che prosegue: "La siccità è già un problema contingente nella penisola italiana, dove fiumi sono diventati corridoi di sabbia e le riserve di acqua in Lombardia sono circa il 45 per cento in meno rispetto alla media tra il 2006 e il 2020. Di fronte a questo disastro, il disastro della siccità, questo governo non capisce che deve cambiare politiche, e non puntare a diventare l'hub del gas europeo, ma delle rinnovabili. Invece il governo Meloni fa la guerra al clima, alla casa green , all'auto elettrica e poi per dare una risposta alla siccità istituisce l'ennesima cabina di regia. La risposta di questo governo alla crisi idrica è l'inazione e la guerra alle politiche europee sul clima", conclude. (Rin)