Usa: Biden annuncia nuovo monumento nazionale in Nevada

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato un nuovo monumento nazionale in Nevada. Parlando ad un evento organizzato al dipartimento dell’Interno, il presidente Usa ha annunciato che, con oltre 506 mila acri, il monumento nazionale Avi Kwa Ame sarà soggetto alla protezione del governo federale per preservare la Spirit Mountain, luogo sacro delle tribù dei nativi americani del Nevada meridionale. “Finalmente questo luogo, simbolo di spiritualità, avrà il riconoscimento che merita, e sarà protetto per sempre”, ha detto Biden. (Was)