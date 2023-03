Infrastrutture: Ferrante (FI), cooperazione internazionale di grande rilievo tra Italia e Uruguay

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi ho preso parte all'incontro istituzionale per la firma dell'accordo di cooperazione tra l'Amministrazione nazionale dei porti per l'Uruguay e l'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale, “manifestando la piena partecipazione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'iniziativa che sancisce una cooperazione internazionale di grande rilievo tra Italia ed Uruguay”. Così in una nota il deputato di Forza Italia, Tullio Ferrante, sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e ai Trasporti. “Già nel 2000 l'allora Autorità portuale di Livorno e l'Amministrazione nazionale dei porti dell'Uruguay sottoscrissero un accordo di collaborazione che prevedeva di sviluppare ulteriormente le relazioni esistenti, con particolare riferimento ai traffici marittimi con l'Ue attraverso il porto di Livorno. A fronte dei nuovi scenari internazionali, le due autorità hanno ritenuto opportuno rivitalizzare detto accordo. Tale intesa mira al consolidamento e allo sviluppo dei traffici marittimi tra Italia ed Uruguay con particolare riferimento al sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale, che costituisce un punto di riferimento ottimale per posizione strategica, capacità infrastrutturale e sviluppo del sistema logistico", aggiunge Ferrante. (Rin)