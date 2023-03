Infrastrutture: Fazzone (FI), passo decisivo per la Roma-Latina in commissione lavori pubblici Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il passo decisivo verso la messa in opera della Roma – Latina è stato compiuto oggi nella VIII commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica del Senato, che ho l'onore di presiedere. La commissione ha espresso, infatti, parere favorevole allo schema di decreto del presidente del Consiglio dei Ministri concernente la realizzazione del collegamento intermodale Roma – Latina e sulla nomina del relativo commissario straordinario". Lo dichiara in una nota il coordinatore regionale di Forza Italia Lazio, Senatore Claudio Fazzone. "Il parere è stato espresso dopo un intenso lavoro di analisi del progetto e dopo aver audito tutti i soggetti interessati alla realizzazione di quella che da sempre riteniamo essere un'opera indispensabile per lo sviluppo dei nostri territori e per consentire alle nostre imprese di uscire dall'isolamento a cui sono ingiustamente condannate da decenni". (segue) (Com)