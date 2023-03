Infrastrutture: Fazzone (FI), passo decisivo per la Roma-Latina in commissione lavori pubblici Senato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Considerato che, come stabilito dalla normativa vigente, al fine di consentire la realizzazione della Roma – Latina deve essere nominato, con decreto del presidente del consiglio dei ministri, un commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione ed affidamento degli interventi, abbiamo approvato l'osservazione che prevede di valutare l'opportunità di chiarire, che il commissario straordinario possa avvalersi del Provveditorato interregionale delle opere pubbliche competente per territorio che, nel caso in cui non siano rispettati i termini, si occuperà di realizzare l'intervento. Si tratta di un'ulteriore garanzia che abbiamo deciso di inserire per assicurare che la Roma – Latina esca dal libro dei sogni per diventare un'infrastruttura a servizio della provincia di Latina e di tutto il Lazio". (Com)