Russia-Cina: i due Paesi sostengono adesione dell'Unione africana al G20

- Russia e Cina daranno il loro sostegno all'adesione dell'Unione africana al G20 per dare alle economie di mercato emergenti e ai paesi in via di sviluppo "maggiore voce" nell'arena internazionale. Lo si legge in una dichiarazione congiunta pubblicata dal Cremlino, a seguito dell'incontro a Mosca tra il presidente russo Vladimir Putin e quello cinese Xi Jinping. "Le parti sono determinate a rafforzare il coordinamento all'interno del G20 e di altri meccanismi multilaterali ... per migliorare la governance economica globale in modo equo e razionale in modo che rifletta meglio la struttura dell'economia mondiale, che include l'aumento della rappresentanza e il dare maggiore voce a economie di mercato emergenti e paesi in via di sviluppo. Le parti sostengono l'adesione dell'Unione africana al G20", si legge nella dichiarazione. (Rum)