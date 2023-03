Serbia-Italia: firmati diversi accordi bilaterali di cooperazione e memorandum d'intesa al Business Forum di Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati firmati diversi accordi bilaterali di cooperazione e memorandum d'intesa in vari ambiti tra Italia e Serbia, a margine del "Business and Science Forum Italia-Serbia", evento dedicato alla cooperazione economica e scientifica organizzato a Belgrado dal ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, in collaborazione con Ice Agenzia, l'ambasciata italiana di Belgrado e la Camera di commercio serba. I primi quattro a livello governativo, a partire da una dichiarazione congiunta sulla creazione di un comitato economico congiunto siglata dal ministro degli Esteri Antonio Tajani e l'omologo serbo Ivica Dacic; quindi un accordo di co-produzione cinematografica firmato sempre dal ministro degli Esteri Tajani e dalla ministra della Cultura serba, Maja Gojkovic, un accordo sulla conversione delle patenti di guida firmato dall'ambasciatore italiano a Belgrado, Luca Gori, e dal ministro dell'Interno serbo, Bratislav Gasic e infine un memorandum sulle Infrastrutture firmato ancora tra l'ambasciatore Gori e il ministro dei Trasporti di Belgrado, Goran Vesic. (segue) (Seb)